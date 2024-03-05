日媒：日本未來5年擬准逾80萬外國人居留 填補勞工短缺

日媒報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補多個行業的勞工短缺。(資料圖片)

《日本經濟新聞》周二報道，日本政府計劃從2024年度起的5年間，接收逾80萬名以「特定技能」名義居留的外國人，以填補製造業、建築業、農業等領域的人手短缺。

日本政府2019年推動「特定技能」制度，放寬外國人在日居留資格，希望透過外國勞動力，解決日本勞動市場的人手不足問題。2023年11月約有20萬人持有這種居留資格，在日本工作。

政府新設定的接收上限人數超過80萬，是根據特定工種僱主即使透過調高薪酬與改革工作方式等也無法補充到的人數。