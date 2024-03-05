日本千葉縣夫婦岩部分崩塌 疑與近日地震頻繁有關

日本放送協會(NHK)報道，「夫婦岩」位於夷隅市一處海邊，由一大一小兩塊岩石組成，中間以神道教用以潔淨的咒具「注連繩」相連，成為吸引遊客造訪的景點。

日本千葉縣夷隅市岸邊知名的觀光景點「夫婦岩」本月被發現部分石塊崩塌斷裂。縣政府土木事務所研判，原因可能跟2月下旬當地地震頻繁有關，正進行調查。

為何岩石因地震崩塌？

負責管理海岸的夷隅土木事務所解釋，自數年前起，「夫婦岩」中的大塊岩石受到強風及大浪影響，並不斷被海水侵蝕，結構變弱的部分可能因地震搖晃而崩塌。

千葉縣東部外海及其周邊地區自2月下旬起地震頻繁，夷隅市分別在2月29日及3月1日發生規模3級地震，並在3月2日觀測到4級地震。夷隅土木事務所表示，「夫婦岩」可能因為接下來的地震等因素而再崩塌，呼籲民眾暫勿接近。