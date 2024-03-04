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國際
2024-03-04 19:45:53

日本富士山吉田口7月1日起開徵2000日圓通行費 每天限4000人登山

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圖為大批遊客登上富士山山頂觀看日出。(互聯網)

圖為大批遊客登上富士山山頂觀看日出。(互聯網)

遊日注意，登富士山落實徵費，山梨縣議會周一(4)一致通過新條例議案，從今年71日開山日起，將對轄內富士山登山步道的民眾強制徵收每人2,000日圓(104港元)「通行費」，且每天只限4,000人登山。

根據新條例，7月至9月中旬的開山期間，富士山5合目位於山梨縣的吉田口登山步道將設置閘門，從下午4時之後至翌日清晨3時將禁止登山客通行。每天容許最多4,000人上山，超過後就會關閉閘門，但確定住在山屋的登山客不受此限。登山客必須支付每人2,000日圓的「通行費」才可通過閘門。

每人最多支付3000日圓

新增的「通行費」不同於一直在實施、由登山客自由繳交的1,000日圓(52港元)「保全協力金」。從71日起，每名登山客包括用作維護富士山設施的「保全協力金」在內，將要支付最多3,000日圓(156港元)。新徵的「通行費」將用於緩解登山步道擠迫問題，以及加強安全措施。

富士山八點五合目的登山小屋「御來光館」。(互聯網) 愈來愈多人挑戰單日夜攻登頂富士山。(互聯網) 自日本疫後開關以來，富士山有人滿之患。(互聯網) 富士山登山客摸黑攻頂。(互聯網)

登山客單日攻頂 造成危險

自日本疫後開關以來，來自世界各地的大批遊客「湧上」富士山，造成各種問題，山梨縣政府開徵「通行費」是為了解決富士山登山步道人滿為患，限制閘門出入時間，是防止登山客「夜攻登頂」，危及人身安全。愈來愈多登山客不在山上小屋休息，欲挑戰單日夜攻登頂，但這樣攻頂容易睡眠不足，可能導致體力大量消耗，造成生命危險。

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富士山共有4條攻頂登山步道，其中1條位在山梨縣內，其餘3條位在靜岡縣內。

共同社報道，靜岡縣今年夏天起將限制夜間登山，但除了現行的「保全協力金」之外，未計劃徵收其他費用，也未設立單日登山人數上限。縣政府將根據今年的登山客狀況，評估日後的相關措施。

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