日本富士山吉田口7月1日起開徵2000日圓通行費 每天限4000人登山

遊日注意，登富士山落實徵費，山梨縣議會周一(4日)一致通過新條例議案，從今年7月1日開山日起，將對轄內富士山登山步道的民眾強制徵收每人2,000日圓(約104港元)「通行費」，且每天只限4,000人登山。 根據新條例，7月至9月中旬的開山期間，富士山5合目位於山梨縣的吉田口登山步道將設置閘門，從下午4時之後至翌日清晨3時將禁止登山客通行。每天容許最多4,000人上山，超過後就會關閉閘門，但確定住在山屋的登山客不受此限。登山客必須支付每人2,000日圓的「通行費」才可通過閘門。

每人最多支付3000日圓 新增的「通行費」不同於一直在實施、由登山客自由繳交的1,000日圓(約52港元)「保全協力金」。從7月1日起，每名登山客包括用作維護富士山設施的「保全協力金」在內，將要支付最多3,000日圓(約156港元)。新徵的「通行費」將用於緩解登山步道擠迫問題，以及加強安全措施。

登山客單日攻頂 造成危險 自日本疫後開關以來，來自世界各地的大批遊客「湧上」富士山，造成各種問題，山梨縣政府開徵「通行費」是為了解決富士山登山步道人滿為患，限制閘門出入時間，是防止登山客「夜攻登頂」，危及人身安全。愈來愈多登山客不在山上小屋休息，欲挑戰單日夜攻登頂，但這樣攻頂容易睡眠不足，可能導致體力大量消耗，造成生命危險。