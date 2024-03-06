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國際
2024-03-06 18:47:23

日本櫻花2024｜日本氣象協會最新預測 東京櫻花3月19日開花25日滿開

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東京民眾往年乘觀光巴士賞櫻。(資料圖片)

東京民眾往年乘觀光巴士賞櫻。(資料圖片)

日本氣象協會周三(6)公布2024年第3次櫻花開花預測。由於預測顯示3月氣溫較高，所以與上次預測相比，日本多數地方都可能提前開花。

根據最新預測，今年日本各地染井吉野櫻開花日會較往年來得早，東京及高知預計將在319日開花，福岡等地將在320日開花，目前預測東京櫻花滿開日將是325日。

預測名古屋3月21日開花

名古屋將在321日開花；大阪及廣島322日開花；仙台將在331日開花；青森418日開花；北海道札幌將在427日開花。

至於櫻花滿開日預測，預測東京將在325日；大阪與廣島同為330日；秋田市418日；青森422日；北海道札幌為430日。

往年東京櫻花季景致。(資料圖片) 東京民眾往年賞櫻。(資料圖片) 東京民眾往年乘船賞櫻。(資料圖片) 東京民眾往年賞櫻。(資料圖片) 東京民眾往年賞櫻。(資料圖片) 東京民眾往年賞櫻。(資料圖片)

各氣象機構作出的櫻花花期預測

雖然日本各地3月上旬氣溫變化較大，但整體來說，平均氣溫將與過往相差不遠。不過，從3月中旬到下旬，許多地方的平均氣溫將高於往年，因此預料櫻花會較往年更早開花。

日本氣象新聞公司(Weathernews)亦公布開花預測，今年將由東京市區在319日打頭陣，東北地區北部接著在4月上旬開花，北海道在4月中旬開花。

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另外，據日本氣象公司「weather map」本月4日公布的預測，東京將在318日開花、盛開日預計在328日；大阪開花日預測在323日、盛開日41日。

日本氣象株式會社229日公布的今年第6次預測，東京將在322日開花、盛開日為329日。

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