最高法院判可參加科州初選 特朗普︰美國重大勝利

在美國民主共和兩黨周二舉行總統初選的「超級星期二」前夕，聯邦最高法院裁定，前總統特朗普合資格參加科羅拉多州的共和黨總統初選，推翻該州最高法院早前取消特朗普參選資格的判決。由於裁決結果適用於全國，意味特朗普在各州是否有權參選的爭議告一段落，特朗普形容裁決是美國的重大勝利。 聯邦最高法院9名大法官一致同意推翻科羅拉多州的裁決。判詞指出，根據憲法第14修正案第3條的「叛亂條款」，各州有權取消擔任或試圖擔任州公職人員的資格，但各州無權對聯邦職位，特別是總統，執行有關條款，只有國會才有權對聯邦官員和候選人執行條款。

判詞指須由國會立法阻選總統 該份沒有署名的判詞顯示，各法官就條款執行細節有分歧，其中5名大法官保守派認為，需要國會通過立法，各州才能根據第14修正案的「叛亂條款」，把聯邦候選人從選票中移除；3名自由派大法官，以及保守派大法官巴雷特，則認為有關意見超出解決本案所需的範圍。最高法院判詞亦沒有直接回應特朗普在2021年1月6日國會山莊騷亂當日的言行，是否符合憲法中的「叛亂行為」，符合外界預期迴避有關政治爭議。白宮和拜登競選團隊拒絕對裁決置評。