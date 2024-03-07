沙特機械人「鹹豬手」女記者 發明者道歉：技術故障(有片)

沙特阿拉伯的人工智能峰會活動上，一名男形機械人疑「鹹豬手」性騷擾女記者，觸摸到對方臀部，發明者團隊回應稱其行為屬技術故障引發，將糾正程式錯誤，向該名女記者公開道歉。

社交平台流傳影片，可見周二(5日)沙特阿拉伯首都利雅德的人工智能峰會活動上，一名男形機械人疑「鹹豬手」性騷擾女記者，觸摸到對方臀部，影片迅速傳播，引發網民對人工智能倫理問題的質疑。機械人的發明者團隊回應稱其行為屬技術故障引發，將糾正程式錯誤，向該名女記者公開道歉。

該機械人是沙特製造的首個雙語男性機械人，名為「穆罕默德」，旨在突出該國在創新技術方面的進步。該名女記者當天於活動採訪時，有「穆罕默德」及另一名女性機械人。穿著傳統白色披肩和紅色頭巾的「穆罕默德」，與一般阿拉伯男子無異，當女記者站在前方準備介紹時，穆罕默德竟悄悄伸出右手往女記者的臀部摸了一下，讓對方不得不小心側開身體，詫異地回頭並用手示意停止。

這段「令人震驚」的影片立刻在社交媒體引發熱議，引發對人工智能倫理問題的質疑，有人指機械人的行為「似乎是故意」，也有網民認為可能出現技術故障。事後發明者團隊聲稱，已查明機械人不當行為的罪魁禍首是技術故障，並向受影響的記者公開道歉，表示將會糾正編程錯誤。

根據官方介紹，該機械人非凡的運動技能令其能夠與人類流暢、自然地互動，通過面部表情、嘴唇運動和語言同步增強真實感。機械人還可以執行要求高精度的任務，或在可能對人類構成危險的條件下工作，有助於提高安全性和生產效率。

