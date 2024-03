法國立法禁超市大平賣　意味「買一送一」成絕響

為保護當地中小企業免受跨國財團促銷衝擊,法國國會近日通過一項新法例,由本月1日起,超市出售的民生用品禁止提供逾34%以上折扣,意味著洗頭水、牙膏、廁紙等「買一送一」(Buy one, get one free)的促銷活動將於法國會絕跡。

綜合報道,這項新法律自 3 月 1 日起生效,由總統馬克龍執政黨議員提出。該法自去年3月起已適用於所有食品。立法者認為,中小企業在降低利潤方面,無法和跨國公司競爭,中小企業一直抱怨制度造成的不公平競爭。法國農民表示,零售商還是鑽規則漏洞。行銷專家Eric Carabajal指出,新法會影響消費者的購買行為,很多人喜愛在手推車放滿折扣商品,現在他們可能會轉向網購,尤其是需要買一定量的生活必需品,如尿布和刮鬍刀。