特朗普造勢播已故歌手Sinéad O'Connor名曲　遭唱片公司要求停用

美國前總統特朗普早前於造勢晚會上使用已故歌手Sinéad O'Connor的名曲《Nothing Compares 2 U》，遭其唱片公司要求停止在政治集會中使用她的音樂。

Sinéad O'Connor生前所屬唱片公司Chrysalis Records發聲明表示：「眾所周知，Sinéad O'Connor一生都恪守嚴格的道德準則，對人類同胞誠實、善良、公平和正派。眾生」、「因此，我們憤怒地得知特朗普在其的政治集會上一直在使用她標誌性的《Nothing Compares 2 U》表演」。聲明又指，Sinéad O'Connor是土生土長的都柏林人，如果她的作品被某個她稱作是「聖經中所說的惡魔」之人用這種方式不當呈現，她一定會感到「厭惡、受傷，被污辱」。Sinéad O'Connor生前以個人對宗教、性、女權主義和戰爭等議題直言不諱而聞名。聲明總結「作為她遺產的守護者，我們要求唐納德·特朗普及其同夥立即停止使用她的音樂。」