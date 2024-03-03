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國際
2024-03-03 14:15:22

紐約房東將租客連同34隻貓趕出街　大批市民響應義工求助幫手「捉貓」

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紐約房東將租客連同34隻貓趕出街　市民響應義工求助幫手「捉貓」救援

紐約市的一個動物救援組織日前收到一則求救訊息，表示街上有貓需要幫助。當他們抵達現場後，卻發現竟然有多達15隻貓在路上亂竄。

據外媒報道，紐約市的動物救援組織Puppy Kitty日前收到一則求救訊息，指街上有一隻貓需要幫助。當義工們拿着工具趕到現場時，卻發現不只一隻貓，而是15隻貓散落在街上各處。原來是有一位飼主被房東趕出去，留下他的34隻貓，這些貓咪有部分也被趕到了街上。

全都順利被帶回安置

面對如此離譜的待救援情況，義工們決定向外求助，他們在網上徵求可協助的人，幸運的是，立刻有許多人帶著誘捕籠前來支援。

根據報道，貓咪分散在租屋處大樓的附近，有的蜷縮在花盆裏，有的跳到屋簷上，還有躲在車子底下的。所幸在眾人的幫助之下，34隻貓咪全都順利被帶回安置。

@puppykittynyc 1 month since 34 cats were rescued from being thrown out of a window onto a busy street in Queens. Thank you so much for being on this journey with us! Without your help and donations we couldnt have rescued these cats, and they wouldnt be safe and loved in their foster homes, and a couple even in their forever homes! ❤️ #cat #rescuecat #catlover #rescuecatsoftiktok #kittensoftiktok #cattok #catcrisisnyc #catsoftiktok #cats #adoptdontshop #fyp ♬ Home - Matthew Hall

「希望這些人都會有報應啦」

原本Puppy Kitty打算全數帶回收容，不過有許多好心人表示願意幫忙安置，甚至有些貓咪在當天就找到下一個新家，讓他們減去不少負擔。

而他們的救援紀錄上傳到Tiktok後也獲得廣大迴響，許多網友看傻，並大罵飼主不負責任：「這太誇張了，我希望這樣對待這些小朋友的人往後都會過得很糟」、「把牠們趕出去的房東呢？有沒有被指控虐待動物？」、「希望這些人都會有報應啦」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

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