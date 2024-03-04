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國際
2024-03-04 15:45:11

美國俄州警隊2隻馬公路奔馳　有驚無險安全帶回馬房(有片)

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美國俄州警隊2馬公路奔馳，嚇到司機紛紛停車。(X)

美國俄州警隊2馬公路奔馳，嚇到司機紛紛停車。(X)

美國俄亥俄州高速公路出現罕見跑馬場面。俄亥俄州這條州際公路，成為名副其實的馬路。道路監察鏡頭拍攝到兩匹馬在這段路逆線奔跑，令交通略為受阻。

事發於上周六(2)中午在 90 號州際公路。網上影片顯示，兩匹馬在公路上在車輛之間左穿右插，車輛都要減速，或者停下讓路，未幾有警員趕到，企圖伸手嘗試截停牠們，但不成功。

當局未有透露哪兩匹馬走失

俄亥俄州交通局在社交平台X上載CCTV影片並說：「今天克利夫蘭市中心 90 號州際公路上的動力強勁。有受傷嗎？嘶。」片中兩匹馬隸屬克里夫蘭市騎警隊，根據網站，克里夫蘭市騎警隊有8匹馬和8名警員。8匹馬包括 BreezeChexJimLarryGeorgeMandyJack Nimo。據指，事發前進行例行護理和訓練時走失，最後由騎警隊員安全帶回馬房，但當局未有透露是哪兩匹馬走

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