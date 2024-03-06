美國大選2024｜特朗普橫掃「超級星期二」初選贏14州 再鬥拜登機會大

美國總統初選「超級星期二」結束，共和黨初選有15個州份投票，前總統特朗普勝出14個州份，包括富裕的加州和德州，唯一對手美國駐聯合國前大使黑利僅贏佛蒙特州(Vermont)。特朗普可說是穩奪共和黨總統提名，角逐連任總統的拜登也橫掃民主黨的「超級星期二」初選，上屆大選兩者對壘幾乎篤定重演。不過，距離11月的總統選舉投票還有多個月，期間或出現變數。

美國大選2024｜特朗普和拜登支持偏低 惟選民無其他選擇

特朗普在佛州私人產業海湖莊園發表勝利演說，聚焦針對拜登的移民政策，又稱對方為「史上最差總統」。特朗普指各城市移民所犯罪行氾濫，但報道指並無實際數據支持此論說。 拜登則形容特朗普是美國民主的威脅，「今晚(周二晚)的結果給予美國清晰的選擇：我們繼續向前邁進，抑或容許特朗普將我們拖回他執政時的混亂、分裂和黑暗？」評論認為，即使77歲特朗普和81歲拜登的支持度均偏低，惟選民並無其他選擇。這將是自1956年以來，首次總統候選人在兩屆大選中對戰。