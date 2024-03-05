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國際
2024-03-05 10:21:00

美國大選2024｜聯邦最高法院裁定　特朗普合資格參加科羅拉多州初選

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美聯邦最高法院裁定，特朗普合資格參加科羅拉多州初選。(AP)

美聯邦最高法院裁定，特朗普合資格參加科羅拉多州初選。(AP)

在美國民主共和兩黨總統初選投票的「超級星期二」前夕，聯邦最高法院裁定，前總統特朗普合資格參加科羅拉多州的共和黨總統初選，推翻科羅拉多州最高法院早前取消特朗普參選資格的判決。由於裁決結果將適用於全國，意味特朗普在各州是否有權參選的爭議暫告一段落。

聯邦最高法院9名大法官一致同意推翻科羅拉多州的裁決；判詞指出，跟據憲法第14修正案第3條的叛亂條款，各州有權取消擔任或試圖擔任州公職人員的資格，但各州無權對聯邦職位，特別是總統，執行有關條款；認為只有國會才有權對聯邦官員和候選人執行條款。不過沒有署名的判詞，顯示眾人就條款執行細節有分岐，其中5名大法官保守派認為，需要國會通過立法，各州才能根據第14修正案的「叛亂禁令」將聯邦候選人從選票中移除；而3名自由派大法官和保守派大法官巴雷特，就認為有關意見超出解決本案所需的範圍。 最高法院判詞亦沒有直接回應特朗普在202116日的言行，是否符合憲法中的「叛亂行為」，符合外界預期迴避有關政治爭議。白宮和拜登競選團隊拒絕對裁決置評。

特朗普：是美國的重大勝利。(AP)

特朗普：是美國的重大勝利。(AP)

特朗普：是美國的重大勝利

特朗普在社交網站形容，這是美國的重大勝利。他其後在海湖莊園發表演說，讚揚裁決是一項「非常精心撰寫」的重要歷史決定，認為能有助國家團結。特朗普又提及，最高法院將處理的總統豁免權案，希望法院作出有利自己的判決，強調若沒有完全的豁免權，任何總統都無法正常有效地履行職責。

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