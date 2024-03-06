美國小型飛機墜毀州際公路　機上5人全罹難(有片)

美國田納西州一架私人小型飛機在當地時間周一(4日)墜毀在州際公路旁，並著火焚燒，機上5人全部罹難，當局初步推斷事故涉及引擎故障。 事件發生周一，一架私人小型飛機在晚上約7點40分聯絡當地機場，表示因為引擎故障，請求緊急降落，雖然已經獲得控制塔批准，卻在距離機場幾公里外的40號州際公路旁墜毀。

🚨#Breaking: PLANE CRASH



Small plane crash near I-40 in Nashville, TN, with tail number N422RJ from Huntsville, AL, resulted in multiple fatalities due to power and engine failures. FAA investigating.#Nashville #Tennessee pic.twitter.com/UQk0HwpnmA — World News Global (@WorldNewsGb) March 5, 2024

網上影片顯示飛機衝向公路瞬間爆炸起火 有閉路電視及目擊者拍下飛機墜毀的畫面。網上影片顯示，飛機從畫面左下角掠過，沒多久閃出一道劇烈白光。從另一個角度，可以看到飛機直衝向公路，瞬間爆炸起火。

警方表示，事件造成機上5人全部罹難，慶幸未有波及周邊車輛和建築。美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員會已經表示將調查今次墜機事件。