美控Google前中國軟件工程師　涉盜500份AI商業機密

美國司法部周三(6日)公布控告一名曾任職Google的38歲中國籍軟件工程師，指他涉嫌暗中為兩間設於中國的公司竊取Google的人工智能（AI）商業機密，涉及500份檔案，其中一間是他自己開設的初創企業。他在加州被控4項聯邦商業秘密盜竊罪，每項最高判監10年。Google證實，已確定該名前員工竊取了「大量文件」，因此轉交執法部門。

被控4罪 每項最高可判監10年

被告為中國公民丁林偉（Linwei Ding/Leon Ding，音譯），據指周三於加州住所被捕。聯邦調查局局長克里斯托弗雷指案件是中國公司竊取美國創新技術的最新例證，可能導致美國就業機會減少，並帶來毀滅性的經濟和國家安全後果。