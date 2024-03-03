與丈夫騎電單車遊印度遭7男輪姦 西班牙網紅出PO淚控：以為會死 印警要求刪文

左圖：南達案發後上傳她臉部疼傷的照片，右圖：南達IG不乏性感照片。(互聯網)

與丈夫騎重型電單車遊印度期間，在荒野遭7名青年輪姦的28歲西班牙女子，其身份曝光。傳媒報道，她名為南達(Nanda)，是一名網紅，與丈夫騎重型電單車環遊世界，卻在印度遭輪姦被迫中止旅程。南達事後拍片講述恐怖經歷，直言「當時以為自己會死」，惟印度警方卻以干擾調查為由要求刪PO。

印度媒體NDTV報道，28歲的南達與64歲的丈夫於5年前開始騎重型電單車環遊世界，事發前已完成17萬公里路程，足跡遍布63國。不幸的是，南達與丈夫本月1日在印度東部賈坎德邦(Jharkhand)杜姆卡縣(Dumka)荒郊就地搭帳篷過夜，南達慘遭7名男子闖入輪姦，旅程因而被迫中斷。報道指，除了性侵，7名匪徒還把南達與丈夫打傷。