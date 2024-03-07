花豹突闖會所　12歲男童淡定閂門走人(有片)

印度馬哈拉施特拉邦一名聰明的12歲男童，在當地一間會所大堂閒坐期間，發現一隻花豹闖入室內，他沒有驚呼大叫，相反很鎮定地離開現場，並把門關上，將花豹困住，當地部門才得以順利捉到這隻花豹。
綜合報道，12歲男童Mohit Ahire周二(5日) 上午隨父來到一間會所，由於擔任保全的父親當值，男童就坐在大堂售票處的長椅上玩手機，詎料一隻花豹突然進來，距離幾乎只有一呎，但男童沒有慌忙失措，相反鎮定地溜走，順手將大門輕聲關上，並將事件告知父親報警求助。
男童舉動助順利捕捉花豹
會所老闆Anil Pawar表示，當天稍早曾有居民在附近的住宅區發現這隻花豹，後來包括警察、森林工作人員試圖搜捕，直至男童發現花豹，通知其父親報警。馬萊岡林業部門官員Vaibhav Hiray表示，在收到通知後，立即召集人員趕到現場，慶幸花豹被聰明的男童困在室內，因此順利捉到這隻5歲大的花豹。
What an amazing presence of mind— Anshul Saxena (@AskAnshul) March 6, 2024
Mohit Ahire, a 12-year-old boy, locked a leopard inside an office cabin until assistance arrived in Malegaon & the leopard was rescued.
Mohit immediately informed his father, who is a security guard, that he trapped a leopard inside the office. pic.twitter.com/FELlOGac1t