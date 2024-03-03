英國王室｜凱特疑患「綠色癌症」手術後須休養3個月惹猜測

英國儲妃凱特今年1月17日動腹部手術至今，仍未出現於公眾視線，而王室之前僅透露凱特並非患癌、出院後須休養2至3個月，引發外界猜測她所患何病，近日有外媒稱，凱特傳患「綠色癌症」之稱的「克隆氏症(Crohn's disease)。

西班牙《馬卡報》(Marca)報道，有傳聞稱凱特罹患的是克隆氏症，指這可能解釋了為何凱特需要如此長康復時間。另有八卦網站亦稱，凱特做手術的其一個可能性是患了克隆氏症，但說法未獲王室證實。

克隆氏症｜克隆氏症病徵

克隆氏症是一種慢性腸道炎，腸道在無明顯原因下慢性發炎和潰瘍。克隆氏症潛伏期介乎數月至數年，起初病徵近似腸胃炎，如肚痛、肚瀉、發燒合併貧血及明顯消瘦等；而因整條消化道都可以會有炎症反應，故口腔、小腸以至肛門均或受影響，例如口腔生飛滋、經常長痔瘡等，均可能是病徵；而部分患者可能出現關節炎、長膿瘡，甚至虹膜炎等。