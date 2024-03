英國醫療｜急症室新措施捱轟 病人須用iPad答14頁問題 「你是否大量失血？」

有關系統是名為「緊急護理中心自助計劃」(Urgent Care Centre self-service)的一部分,「緊急」得來又「自助」,看來已有點矛盾。當地傳媒指,求診者要自行在iPad上回答14頁問題,包括上述的「你是否大量失血?」(Have you lost a lot of blood?),並介紹大量失血的定義可以是血液噴灑或噴射而出,又或流出的血量多得形成「一灘血」,求診者需答「是」、「否」或「不確定」。另一問題則問呼吸困難者,「你的唇、面部、舌頭、口腔或喉嚨,有否突然急劇地腫脤?」(Have you got sudden rapid swelling of the lips, face, tongue, mouth or throat?)

英國醫療|問求診者有否吞下有毒物質

系統還會問求診者「你在這裡是否因為你嘗試了結生命?」(Are you here because you've tried to end your life?) ,並問「你有否服食或吞下任何有毒或有害物質?」然後長篇大論地講解︰「例如,毒品、過量的藥物、其他人的藥物、清潔用品、植物,或電池和磁力等物品。若是兒童,就亦包括他們喝了酒。」(For example, drugs, an overdose of medicine, medicine meant for someone else, cleaning products, plants, or an object like a battery or magnet. For children this also means they have drunk alcohol.)

除上述有關身體狀況的問題外,還有一條問題問求診者「出生時的性別」,然後極其細心地解釋,說這個自助系統想知的是「登記人出生時的性別,而並非他們的性別認同」,指醫生需要掌握這資訊作相關診治,並建議有3種情況,包括若協助求診者不知道登記人出生時的性別、他們不想提供此資訊,又或以上「男」、「女」選項都不能代表他們時,就應該向工作人員提出。