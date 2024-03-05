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國際
2024-03-05 16:30:00

西班牙公寓燒通頂　貓咪火場躲8日奇蹟獲救(有片)

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西班牙公寓燒通頂，貓咪火場躲8日奇蹟獲救。(FB)

西班牙公寓燒通頂，貓咪火場躲8日奇蹟獲救。(FB)

西班牙華倫西亞市一棟14層高公寓大樓於上月22日傍晚發生大火，造成10人和近100隻寵物喪生，消防人員在上周五(1)於現場找到一隻在火場躲藏了8日並奇蹟倖存的貓咪，令人難以置信，牠近日終於與主人團聚。

綜合報道，這隻貓名為Coco，和32歲飼主Andrea Rubio住在11樓。大火當日，奪走了10人生命，同時近100隻寵物也一起被火帶走。Andrea說，她原本已不存希望，認為Coco應該逃不了，還請消防員若看到貓咪的遺體就請幫忙取回。詎料，消防卻在13樓一個消防箱裡發現Coco。消防隊上載的照片可見，Coco躲在火場一個消防箱內，只露出尾巴。

Andrea於1日從消防手中接回Coco。(FB) Andrea於1日從消防手中接回Coco。(FB) 消防隊上載的照片可見，Coco躲在火場一個消防箱內，只露出尾巴。(FB)

消防：發現牠純粹是靠運氣

Andrea1日從消防手中接回Coco，當地警消公布的這段影片顯示，Andrea緊緊抱著Coco激動落淚，不住地說：「可憐的小東西」，亦可聽到旁邊一名消防員說：「我們能發現牠，純粹是靠運氣」。Andrea之後立即帶Coco給獸醫檢查，慶幸Coco除了被熏得滿身煙味，健康並無大礙，留院觀察24小時觀察有否脫水後已跟主人回家。

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