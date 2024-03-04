遊日注意｜日本千葉縣外海近期地震頻繁 政府籲提防 居民不安

日本千葉縣東面外海及周邊，2月下旬以來地震頻繁，周日(3日)也觀測到地震。日本政府地震調查委員會表示，今後可能發生日本地震級別震度達5弱左右的強烈搖晃，呼籲民眾提防。

日本放送協會(NHK)報道，日本氣象廳表示，以千葉縣東面外海為主的地區2月26日以來，地震活動頻繁，周三截至傍晚6時，觀測到震度1以上的地震31次。

其中，以千葉縣為主的地區觀測到震度4的地震3次。包括2月29日傍晚6時35分左右的規模4.9地震、3月1日上午5時43分左右的規模5.3地震，以及周六凌晨1時49分的規模5.0地震。