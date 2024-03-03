遊泰國注意｜曼谷擬發優良的士與篤篤車認證標章 製優質商戶導覽手冊

遊客到泰國曼谷遊玩時，經常遭到的士司機亂開價，曼谷市政府正研擬發標章給經過認證的優良的士、篤篤車和紀念品商店，並將設置遊客求助熱線，以及製作優良商戶的導覽手冊，以協助遊客選擇信譽可靠的商店和服務。

的士和篤篤車司機「劏客」

泰國是旅遊勝地，但最令遊客煩躁的其中一件事就是被的士司機或篤篤車司機哄抬價格，甚至被司機強迫拉去紀念品「黑店」消費。

曼谷市政府日前邀集曼谷市警局、交通警察局、陸路交通局、曼谷市政府觀光局、消費者保護辦公室和叻巴頌(Ratchaprasong)商圈貿易協會等部門的代表開會，討論如何解決這些損害遊客利益以及攤販佔據行人路導致遊客須走在馬路上等問題。