銷售53年 不敵需求變化 CHELSEA彩絲糖停產

不少人也記得彩絲糖的經典包裝。(互聯網)

過去在超市及便利店常見的日本明治CHELSEA彩絲糖，推出市場至今已53年，花朵圖案的黑色紙盒包裝是其標誌。由於近年銷量持續低迷，廠方宣布這款經典日本糖果將在本月走進歷史，令網民紛表不捨。

CHELSEA彩絲糖以傳統蘇格蘭糕點口味為賣點，1971年推出牛油和乳酸口味，其後增加咖啡和皇家奶茶口味，至今銷售53年。該糖果將停售的消息早前已在網上流傳，有攝於當地店舖的照片可見CHELSEA彩絲糖貨架貼告示(圖)寫道︰「53年來的持續販售將於3月結束。感謝大家長年來的惠顧」。