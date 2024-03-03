馬航MH370失蹤10周年｜大馬擬重啟搜索 要求美探測公司「無效果不收費」失蹤者家人淚崩

馬航MH370失蹤10年，周日在逾500名來自各國的MH370乘客及機組人員家屬，在馬來西亞梳邦帝國購物中心(NU Empire Shopping Gallery)出席紀念活動，不少人對摯愛人間蒸發，至今仍無法釋懷，當場淚崩。
不少家屬在現場的留言牆抒發感受，有人寫道︰「孩子，十年了，爸爸媽媽來接你回家」、「爸爸媽媽，你們在哪裡，女兒想你們」等，聞者心酸。現場並展示了相信屬於MH370的部分殘骸，並點起失蹤者的239支蠟燭。
馬航MH370失蹤10年｜家屬年邁 淚崩求真相「我們不能再等了」
其中一對夫婦，過去10年一直未有放棄尋找兒子栗延林失蹤的真相，據報已花了逾百萬人民幣，曾與大馬及澳洲家屬聯手在各地追查MH370下落，包括在非洲走訪了15個國家，惜始終無功而還，他及其他家屬們再次要求馬來西亞政府重啟搜索行動，「我們不能再等待了」，據指很多家屬都已經離世。
馬航MH370失蹤10周件紀念會現場︰
馬航MH370失蹤10年｜大馬欲找美公司「海洋無限」協助
馬來西亞交通部長陸兆福表示，大馬政府將盡一切努力尋求真相，他稱已指示交通部邀請美國海底探測公司「海洋無限」(Ocean Infinity)前來大馬洽談，並同時盡力說服內閣成員，讓雙方簽署「無效果，不收費」協議，盡快重啟搜尋。
2014年3月8日，馬航一架航班編號MH370的波音777客機，原定載著227名乘客及12名機組人員，由吉隆坡飛往北京，但在起飛後不足一小時，在馬來西亞與越南海域交界處失去聯絡。航班大部分是中國人，其次是馬來西亞人，另外尚有印尼、澳洲、印度、法國、美國、步中西蘭、加拿大及烏克蘭人等。中國、大馬及澳洲於2017年1月結束了長達兩年的搜索行動，而大馬於2018年曾接觸「海洋無限」，提出若對方能找到客機，願付7,000萬美元作為酬勞。