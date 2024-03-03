馬航MH370失蹤10周年｜大馬擬重啟搜索 要求美探測公司「無效果不收費」失蹤者家人淚崩

馬航MH370失蹤10年，周日在逾500名來自各國的MH370乘客及機組人員家屬，在馬來西亞梳邦帝國購物中心(NU Empire Shopping Gallery)出席紀念活動，不少人對摯愛人間蒸發，至今仍無法釋懷，當場淚崩。

不少家屬在現場的留言牆抒發感受，有人寫道︰「孩子，十年了，爸爸媽媽來接你回家」、「爸爸媽媽，你們在哪裡，女兒想你們」等，聞者心酸。現場並展示了相信屬於MH370的部分殘骸，並點起失蹤者的239支蠟燭。

馬航MH370失蹤10年｜家屬年邁 淚崩求真相「我們不能再等了」

其中一對夫婦，過去10年一直未有放棄尋找兒子栗延林失蹤的真相，據報已花了逾百萬人民幣，曾與大馬及澳洲家屬聯手在各地追查MH370下落，包括在非洲走訪了15個國家，惜始終無功而還，他及其他家屬們再次要求馬來西亞政府重啟搜索行動，「我們不能再等待了」，據指很多家屬都已經離世。