3名女護士未消毒擅入手術室拍跳舞片　全遭解僱(有片)

印度一間醫院的3名護士，日前在當值期間，不但未有消毒就擅入手術室，更大拍跳舞影片上載，影片在網上瘋傳後引起軒然大波，民眾紛紛質疑醫院的管理制度鬆散，醫院其後表示，已經依照相關規定，將這3名護士開除。
綜合報道，事件發生在恰蒂斯加爾邦城市Raipur的Dau Kalyan Singh PG醫療中心，3名護士本月5日進入手術室拍攝跳舞短片，並將約15秒長的影片上載分享。影片顯示，她們穿著綠色服裝、手裡拿著手術用品，興奮對著鏡頭跳舞。影片引起網民熱烈討論，因為依照醫院規定，手術室內是禁止拍照或錄影，至於這3名護士的衣著並不符合進入手術室的規格，更疑似未消毒就進到應受嚴格控管的設施，讓醫院的管控受到極大批評。
In Raipur's DKS Hospital,— Indian Doctor🇮🇳 (@Indian__doctor) February 27, 2024
3 nurses made a reel in the operation theatre,
The hospital management #suspended all three nurses!!
Why This kolaveri Di?#MedTwitter pic.twitter.com/t7fCdWR9RP
3護士趁空檔入手術室拍攝
當地傳媒更披露這3名護士的身分為Tripti Dasar、Pushpa Sahu和Tej Kumari，她們都是領取日薪，據指，拍片當日她們趁著當值空檔，擅自進到手術室拍攝，知情人士透露，有其他護士見狀已立即制止3人的行為，惟其後影片傳到網上，引發爭議。涉事醫療中心的副院長Hemant Sharma表示，院方一接到相關投訴，已迅速依照相關規定，將這3名護士開除。