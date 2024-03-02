3孩之父Tinder自稱單身約女開房　竟配對到自己老婆？

英國一名29歲的女網友在網上表示，與41歲的丈夫結婚兩年，並育有3名子女，但漸漸發現丈夫的行為有些怪異。女網友指，有一天竟在交友平台Tinder配對到老公，並說「他立即跟我聊天，又告訴我自己單身」。

該名女網友指出，自己在使用Tinder時，發現有一名男網友的資料，與自己丈夫相似，雖然是使用暱稱，但在聊天後確定對方就是自己的丈夫，「匹配後他立即跟我聊天，還告訴我說他單身」。

根據英國《UNILAD》報道，一名英國女網友，發現丈夫用手機交友平台 「Tinder」認識女性並約共開房，她因不知如何是好，於是投稿至專欄求助。

女網友又指，該男網友完全不知道，自己正在聊天的對象就是自己的老婆。女網友表示，現在也不知道婚姻是否應該繼續下去。不過內容中女網友，則未有提及自己為何使用Tinde。

英國專欄情感專家指出，兩人的情感關係早就破裂，因在Tinder上發現丈夫，只是讓她確認了這件事而已。專家又給出建議，認為女網友應該與丈夫開誠布公地討論，指出如果無法諒解彼此，那就該結束婚姻，「你們的婚姻只剩下一張紙，你們都有錯，如果無法彌平傷痕，至少你們可以和平地分開。」