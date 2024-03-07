AI工程師戴Vision Pro結婚　新娘老尷表情爆紅

Apple Vision Pro推出至今反應兩極，有人覺得不外如是，亦有人超級歡喜，甚至在自己的大喜日子也要戴著。美國加州一名在初創AI公司中擔任技術工程師的男子舉行婚禮，頭上居然還戴著Vision Pro，至於新娘顯得無奈、尷尬，獲得大量網民關注，意外爆紅。

綜合報道，技術工程師Jacob Wright上月10日與女友Cambree在風景優美的猶他州舉行婚禮，在Jacob分享當日相片，可見他還戴著Vision Pro，相片隨即在網上瘋傳。許多人覺得萊特戴著Vision Pro結婚的行徑十分誇張，還有人同情Cambree，認為她看起來很不開心，「新娘的表情說明了一切」、「她的表情看起來像是，很後悔和這個人結婚」，亦有網民截下Cambree的大頭相，批評Jacob對科技走火入魔至忽略新娘。