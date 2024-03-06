Facebook IG死機｜朱克伯格2小時損失1億美元 與總統初選超級星期二有關？

Meta旗下的Facebook、Instagram(IG)和 Messenger周二突然齊齊死機逾2小時，根據追蹤網站Downdetector.com，高峰時期FB有逾55萬宗死機報告個案，IG則約9.2萬宗。死機於美國東岸時間周二早上10時(香港周二晚11時)起發生，香港用戶大部分已入睡可能不察覺事件，但美國等地用戶初時擔心遭黑客入侵帳號，待社交網「X」有逾8萬個留言稱Facebook、IG故障才「安心」下來。Facebook和IG是靠向用戶播放廣告賺錢，雖然只死機短短2小時，但朱克伯格的社交媒體王國Meta就可能損失約1億美元(約7.8億港元)收入。

英國《每日郵報》引述美國投資公司Wedbush Securities董事總經理Dan Ives稱，估計Meta不會公開Facebook和IG全球死機造成的損失，他認為不會超過1億美元。報道指，這對Meta可能不算是大數目，該公司2023年收入約1,340億美元(約10,452億港元)。Meta旗下應用程式(app)還包括WhatsApp和Threads，每日活躍用戶約31.9億。數據顯示，WhatsApp Business介面也一度現故障，但問題沒有Facebook和IG嚴重。另外，路透社稱部分Meta員工曾在Blind討論事件，稱無法登入內部工作系統，甚至懷疑自己遭解僱。

Facebook IG死機｜技術故障？網絡攻擊？

Meta指事件是「技術故障」，也有黑客衝出來「承認責任」。有人認為可能是「網絡攻擊」，事件發生在美國總統初選「超級星期二」，數個州份正舉行投票。科技專家兼安全顧問Jake Moore表示，似乎不是「網絡攻擊」，但不排除此可能性，「Facebook過去也曾死機，但今次故障可以是很多原因。雖然網絡攻擊可能性不大，但不可完全排除。不過，最大可能是另一次內部網絡問題」。

TheRevOpsTeam編輯Kerri Lisenbigler稱，這次故障雖「擾民」，但並不嚴重，「不是首次發生，也不是最後一次」。她又稱，如Facebook和IG等大型平台每天每小時處理龐大流量和數據，即使是小故障或人為犯錯，也容易滾成雪球，影響數百萬用戶。她認為，最重要是Meta能否在數小時內盡快恢復Facebook和IG的運作，因大眾將開始猜測是否網絡攻擊。在2021年，Facebook、IG和WhatsApp曾死機數小時，公司稱是因為各數據中心之間協調網絡流量的路由器錯誤更改引致。