Taylor Swift新加坡演唱會｜2中國男分散保安注意 助3無票者竄場館被捕　

美國歌壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會。(圖非當事人/網上圖片)

美國歌壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會，周一(3月4日)有3人因涉協助4名未持有門票人士入場被捕，其中有2名被捕人士為中國籍男子，他們被指一人抓住旋轉門，另一人故意不停與保安說話，分散其注意力，協助其中3名無門票者竄入場館。 報道指當晚7時40分，警方接報稱有人未經授權闖入新加坡體育城的Taylor Swift演唱會現場，合共有2男2女涉嫌闖入，年齡介乎21至25歲，他們因涉嫌擅闖罪正接受調查。另有3名介乎29至45歲男子涉嫌欺騙罪被捕。