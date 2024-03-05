Taylor Swift演唱會｜上網誤買假票 泰國網紅崩潰唔願走 守在場外邊爆喊邊合唱(有片)

美國流行樂天后Taylor Swift本月2日至9日在新加坡舉行6場「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)成為熱話，料逾30萬粉絲前往朝聖。泰國網紅「chopluem」與閨蜜滿心期待地聯袂往新加坡睇騷，未料二人到入口處驗票，才驚覺買到假票，雙雙被拒入場…… 粉絲湧入IG安慰 傳媒報道，儘管晴天霹靂，心情由hyper一下子跌到谷低，但二人並未就此離去，而是待在場館外「聽騷」，直至Swift高唱「Cruel Summer」時，chopluem終於忍不住一邊哼，一邊嚎啕大哭。從她上傳IG的短片可見，她與閨蜜一邊行、一邊爆喊，不少網民睇到心痛。

報道指，27歲的chopluem在TikTok、IG擁有數十萬粉絲，此前她分享了一系列為觀看Taylor Swift演唱會做準備的影片，最後卻落得在場外痛哭收場，粉絲們紛紛湧入留言，給她加油打氣。 網紅哭訴：人生第一次買到假票 chopluem其後澄清，她從一個擁有逾1.3萬追蹤、看來很可靠的「X」帳號購票，未料在場館入口處把QR code交給工作人員後，卻被告知座位早已被其他人坐了。她說：「這是我人生第一次買到假票，感到很震驚，不知道該說些甚麼。沒想到會發生這種事。我跟朋友已期待看這場表演將近一年了。我們想要一起唱歌。很多人都跟我們一樣被騙了。」