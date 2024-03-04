Taylor Swift演唱會｜新加坡官員稱補貼額屬秘密 穩定政治環境成競爭籌碼

美國樂壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會，新加坡文化、社區及青年部長唐振輝表示，政府向Taylor Swift演唱會提供的補貼金額屬商業秘密，但強調金額並非市場流傳的高。

有助定位東南亞文化中心

唐振輝向國會表示，據當局評估，Taylor Swift演唱會會對新加坡經濟帶來經濟和社會效益，料將超過補貼的規模，又指有類似Taylor Swift的一級國際歌手到新加坡開演唱會，有助新加坡定位為東南亞的文化中心，舉辦一系列藝術、音樂、文化和體育等大型活動。

泰國總理賽塔早前指，新加坡政府為每場Taylor Swift演唱會提供300萬美元的資助，條件之一是不能在其他東南亞地方演出。及後有報道指，有關資助額包括6場演唱會，並非每場計算。