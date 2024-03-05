Taylor Swift演唱會｜新加坡「獨佔」惹爭議 李顯龍︰非對東南亞鄰國不友善

新加坡總理李顯龍形容是一項成功的安排，不認為新加坡爭取這項「獨佔」協議是對東南亞鄰國的不友善之舉。

美國樂壇天后Taylor Swift正在新加坡舉行演唱會，條款包括新加坡成為Taylor Swift全球巡演在東南亞的唯一一站，引起周邊國家不滿。新加坡總理李顯龍形容是一項成功的安排，不認為新加坡爭取這項「獨佔」協議是對東南亞鄰國的不友善之舉。

形容成功安排

正在澳洲訪問的李顯龍今日（5日）於記者會被問到新加坡爭取到成為Taylor Swift演唱會在東南亞唯一站點，是否引起其他東南亞國家的不滿。李顯龍說，政府從發展後新冠疫情時期旅遊業的資金中撥款，為Taylor Swift演出提供津貼，並與對方達成協議。「這是一項成功的安排。我不認為這麼做不友善。有時某個國家談成協議，有時是另一個國家。我們不會明擺着說，『你能在這裏演出的條件是你接着去其他地方演出』。」