一手群推｜泰峯預告明開價 康城新盤參戰 稱市價推追銷量

撤辣後樓市氣氛升溫，一手市場有全新盤登場。會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12A期昨命名為「SEASONS PLACE」，提供650伙，主打一房及兩房，強調以成交量為目標，料會市價推售；另一邊廂由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」預告明日公布首張價單，料不少於162伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團過去於日出康城先後推出3個住宅項目，共4,373伙悉數沽清，套現約405億元。第12期作為集團在日出康城壓軸項目，分3期發展，全數已獲批預售，合共提供1,985伙。「SEASONS PLACE」單位戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房，另設連平台及頂層特色戶。