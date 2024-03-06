兩伙沙田第一城細單位 同呎不同命 一伙反價3萬獲承接 另一戶7年跌價40萬｜二手市況

撤辣兼買樓免壓試，令買家入市意欲大為提升。中原地產大圍盛薈第一分行副區域營業經理黃一鋒表示，藍籌屋苑之一的沙田第一城，本月暫錄約15宗二手成交，屋苑新近錄50座低層A室易手，單位建築面積395方呎，實用面積284方呎，採兩房間隔。單位去年6月開始放盤，原先叫價約510萬元，日前議價後業主同意以400萬元沽售，但見近期市況向好，於是在簽約前反價3萬元；新買家擔心遲買會貴，立即追價承接，以403萬元成交，實用平均呎價14,190元。據悉，新買家為外區上車客，原業主則於2011年以約213萬元購入上址，持貨13年易手，帳面獲利190萬元或升值89.2%。
兩房430萬沽 7年跌40萬｜二手蝕讓
另一宗沙田第一城最新成交亦為兩房戶，但原業主需損手離場。中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，屋苑最新錄38座中層E室成交，單位實用面積亦為284方呎，原本開價約460萬元，議價後以成交價430萬元，實用平均呎價15,141元，累減約30萬元。據了解，原業主在2017年以470萬元買入單位，持貨7年，現帳面蝕40萬元或貶值約8.5%。他又稱，現時屋苑最新平均實用呎價約12,743元水平。
即睇沙田第一城放盤(HOUSE730)