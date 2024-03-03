南豐新邨全新裝兩房1.65萬租出 帝峯‧皇殿開放式戶月租1.63萬｜二手租賃成交

農曆新年後私樓租賃仍持續活躍。利嘉閣地產康怡花園分行聯席董事陳家豪稱，該行最新促成鰂魚涌南豐新邨10座極高層F室租務，單位實用面積391方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。新租客為家庭客，鍾情上述單位附有全新裝修，間隔合用，位處極高層開揚光猛，居住環境清幽，加上區內生活配套齊全，睇樓後即與業主議價洽租。
業主原以18,000元放租，經多番議價後，最終以16,500元租出，折合實用呎租約42元，屬合理水平。據悉，原業主早於1985年以約30.5萬元購入單位，現成功租出，租金回報可觀，料有逾6厘。他補充，南豐新邨現有約10個兩房單位放租，入場租金約16,000元起。
即睇鰂魚涌南豐新邨租盤(HOUSE730)
奧運站帝峯‧皇殿開放式戶1.63萬租出
另外，利嘉閣地產奧運站柏景灣分行首席聯席董事蔡詠詩表示，最新亦促成奧運站帝峯‧皇殿7座低層B室二手租賃成交，單位實用面積300方呎，為開放式間隔，擁有開揚景觀。新租客早前在區內尋找優質居所，經代理介紹上址及睇樓後，鍾情單位間隔合用，位處高層望怡人景觀，且屋苑附近生活配套完善，而單位業主原叫租17,000元，最終議價至16,300元成交，實用平均呎租54元。據悉，業主於2010年以約402.8萬元買入單位，現可享租金回報近4.9厘。她又指，帝峯‧皇殿目前約有15個放租盤，月租最低入場價約17,500元起。
即睇奧運站帝峯‧皇殿租盤(HOUSE730)