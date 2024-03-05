二手樓交投於撤辣後持續回勇。中原地產將軍澳廣場第一分行高級分行經理朱偉源表示，最新促成將軍澳君傲灣二手成交，單位為3座中層F室，建築面積602方呎，實用面積456方呎，採兩房間隔，座向西方，享開揚街景。單位最初開價700萬元放盤，最新以675萬元沽出，折合實用呎價14,803元。他續稱朱，新買家洽購議價後，感上址價錢合理，即拍板入市自用。據了解，原業主於2007年以248萬元購入單位，持貨17年，現轉手帳面獲利427萬元離場，單位期內升值1.7倍。
即睇將軍澳君傲灣放盤 (House730)
君傲灣中層兩房675萬 17年升值427萬｜二手樓成交
二手樓交投於撤辣後持續回勇。中原地產將軍澳廣場第一分行高級分行經理朱偉源表示，最新促成將軍澳君傲灣二手成交，單位為3座中層F室，建築面積602方呎，實用面積456方呎，採兩房間隔，座向西方，享開揚街景。單位最初開價700萬元放盤，最新以675萬元沽出，折合實用呎價14,803元。他續稱朱，新買家洽購議價後，感上址價錢合理，即拍板入市自用。據了解，原業主於2007年以248萬元購入單位，持貨17年，現轉手帳面獲利427萬元離場，單位期內升值1.7倍。