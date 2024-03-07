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地產
2024-03-07 12:20:00

天后栢景臺本月「開齋」 套三房市價1750萬沽 較高位跌逾兩成｜二手樓成交

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天后栢景臺錄本月首宗二手成交，屬高層套三房戶，以市價1,750萬元沽出。

天后栢景臺錄本月首宗二手成交，屬高層套三房戶，以市價1,750萬元沽出。

撤辣後樓市交投持續暢旺，港鐵天后站上蓋物業栢景臺，錄本月首宗二手成交。中原地產北角半山豪廷峰分行首席分區營業董事林志達表示，分行最新促成栢景臺2座高層D室成交，單位實用面積919方呎，採三房套戶連工人套房間隔，享開揚城市景，最新以1,750萬元沽出，平均實用呎價19,042元，較高位成交時期，下跌超過兩成，屬市場價成交。據了解，新買家為用家，原業主則於2010年以1,260萬元買入上址，持貨約14年，是次沽出帳面獲利490萬元，單位升值38.9%
即睇天后栢景臺放盤(HOUSE730)

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