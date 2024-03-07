天璽．海推68伙千呎戶 四成潛在買家非本地客

新鴻基地產(016)龍年頭炮項目登場！啟德跑道區豪宅「天璽．海」第1期落實於下周三(13日)起首推68伙招標發售。新地代理總經理陳漢麟表示，該批單位均屬四房及以上間隔，實用面積由1,100至4,395方呎，包括24伙四房一套，27伙四房雙套，9伙四房三套及8伙特色單位，涉及項目第二大特色戶「VICTORIA HOUSE」，實用面積4,395方呎。項目已錄約100組客睇樓，當中非本地客佔逾四成。

項目由5座高座大樓及2座低座大宅組成，提供256伙，實用面積541至4,608方呎，涵蓋36伙兩房、15伙三房、187伙四房；另設18伙特色單位，當中6伙擁私人泳池。