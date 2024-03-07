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地產
2024-03-07 14:32:56

太古城撤辣後每日平均錄逾1宗成交 用家趁低位725萬入市兩房｜藍籌屋苑

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太古城於撤辣後交投熱烈，至今累錄約11宗成交。

太古城於撤辣後交投熱烈，至今累錄約11宗成交。

撤辣至今，樓市交投活躍。中原地產太古城齊宮閣分行高級分區營業經理李百達表示，港島區藍籌屋苑之一太古城撤辣後交投熱烈，至今錄約11宗成交，平均每日錄逾1宗買賣。分行最新促成泰山閣低層F室成交，單位實用面積582方呎，採兩房間隔，座向南面，望屋苑網球場，享開揚市景。單位最新以725萬元沽出，平均實用呎價12,457元。據了解，新買家為用家，見樓市向好，入市信心增，遂即把握樓價低位入市自用。原業主則於2007年以315萬元購入上址，持貨17年沽出，帳面獲利410萬元，單位升值1.3倍。
即睇鰂魚涌太古城放 (House730)

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