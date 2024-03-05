將軍澳區4日錄52宗成交 按月反彈3.7倍｜二手市況

日出康城領都套四房1100萬沽｜二手樓成交
樓市全面撤辣後，區內交投即明顯加快。中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳區本月至今暫錄約52宗二手成交，較上月同期11宗反彈3.7倍，成交暢旺。該行最新促成一宗日出康城2A期領都成交，柯勇稱，單位為1座高層RA室，建築面積1,286方呎，實用面積964方呎，採四房連套房及儲物房間隔，座向西南方，享有海景，單位最新以1,100萬元易手，折合實用呎價11,411元。據了解，原業主於2015年8月以980萬元購入上址，持貨8年半，現帳面獲利120萬元離場，單位升值12%。
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新都城4日錄4宗 3期套三房760萬蝕沽｜二手蝕讓
另外，中原地產將軍澳新都城1期分行經理李俊龍表示，將軍澳指標屋苑之一新都城，本月首4天即已錄得4宗成交，交投加快，平均實用呎價13,077元。該分行近日促成新都城3期都會豪庭2座低層G室易手，單位建築面積866方呎，實用面積626方呎，採套三房間隔，座向西北方，望清靜內園景。
李俊龍指，單位原開價798萬元，現降價38萬元，以760萬元易手，折合實用呎價12,141元。據悉，新買家為用家，見樓市全面撤辣，料後市向好，加上議價後感價錢合理，便決定入市。原業主則於2020年9月以845萬元購入單位，持貨3年半便轉手，帳面需蝕讓85萬元離場。
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