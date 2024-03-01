恒地大埔美新里項目命名「迎林」 提供122伙 最快下半月推售｜新盤登場

恒基地產(012)大埔美新里項目今日(1日)正式命名「迎林」(Parkwood)，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目提供122伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，設少量特色單位，主打一房及兩房，合共佔項目約85%，最快3月下旬推出，項目預計關鍵日期為2025年5月底。

至於命名靈感，林達民表示，來自項目鄰近眾多綠化帶如林村河及大埔舊墟遊樂場，以至郊遊勝地大埔海濱公園、大美督、鹿頸、烏蛟騰等亦近在咫尺。而「迎林」位處的美新里兩傍種滿大樹，途經時被一片綠悠悠林木迎接著，猶如置身法式大道綠樹林蔭般因而命名。項目整體設計概念以「親大自然設計」，將大自然的元素融入項目每一處，貫徹集團對ESG及尚綠生活的重視。項目會所亦首設寵物美容空間，實現寵物友好。