恒地大埔美新里項目命名「迎林」 提供122伙 最快下半月推售｜新盤登場

恒基地產(012)大埔美新里項目今日(1日)正式命名「迎林」(Parkwood)，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目提供122伙，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，設少量特色單位，主打一房及兩房，合共佔項目約85%，最快3月下旬推出，項目預計關鍵日期為2025年5月底。
至於命名靈感，林達民表示，來自項目鄰近眾多綠化帶如林村河及大埔舊墟遊樂場，以至郊遊勝地大埔海濱公園、大美督、鹿頸、烏蛟騰等亦近在咫尺。而「迎林」位處的美新里兩傍種滿大樹，途經時被一片綠悠悠林木迎接著，猶如置身法式大道綠樹林蔭般因而命名。項目整體設計概念以「親大自然設計」，將大自然的元素融入項目每一處，貫徹集團對ESG及尚綠生活的重視。項目會所亦首設寵物美容空間，實現寵物友好。
Belgravia Place暫收2440票 超額逾16倍
林達民續指，同系近日推出的長沙灣「Belgravia Place」截止今日暫收2,440票，以首推138伙計，超額認購約16.7倍。他預計，該項目銷售情況理想，一房受投資客熱捧，租金回報率料高於兩房及三房。
談及今年樓市，林達民指，撤辣後市場負面情緒穩定，市場成交量將率先上升，待新盤供應消化後，年底樓價將逐漸回升，集團亦會以克制價格推售，助力買家上車。關於政府賣地計劃，林達民認為，投地興趣取決於去貨速度，能去到貨的話，則有需要補充土地儲備。