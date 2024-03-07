恒基二部3盤齊發 周日發售25伙｜新盤動態

樓市全面撤辣後，一手市場氣氛熾熱，發展商加快旗下新盤推售步伐。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下3個項目最新銷售安排，將於本周日(10日)開售共25伙。

其中大角咀「利奧坊．壹隅」將於周日發售21伙，包括3伙兩房、15伙一房及3伙開放式單位，實用面積由206至382方呎。價單定價由520.2萬至993.8萬元，呎價介乎24,459元至27,778元。單位折實售價則介乎405.75萬至864.6萬元，折實呎價介乎19,697元至24,723元。

此外，同區「利奧坊．曦岸」亦於周日發售4伙，全為開放式單位，實用面積由193至200方呎，價單定價由567.6萬至573萬元，呎價介乎28,650元至29,637元。單位折實售價則由420.02萬至424.02萬元，折實呎價介乎21,201元至21,932元。