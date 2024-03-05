熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-05 20:00:00

撤辣之後｜中原陳永傑：一二手交投飆13倍 市民怕遲買更貴加快入市

分享：
撤辣之後｜中原陳永傑：一二手交投飆13倍 市民怕遲買更貴加快入市

陳永傑估計，相信在發展商加快推盤步伐，3月份一手市場可達約1,500至2,000宗成交，創近1年新高。

政府全面撤辣激活樓市，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《財政預算案》全面「撤辣」，加上金管局放寬按揭上限及暫停壓力測試，購買力大爆發，無論用家、內地客及投資客重新入市。事實上，3月首4天全港新盤錄多達625宗成交，較上月同期僅32宗，大幅升近19倍，相當於平均每天有156宗成交。

他估計，相信在發展商加快推盤步伐，3月份一手市場可達約1,5002,000宗成交，創近1年新高。翻查資料，本港對上一次單月出現逾2,000宗一手成交，要追溯至去年3月，當時有5個新盤開售，包括屯門「NOVO LAND」第2B期、「飛揚」第2期、藍田「KOKO ROSSO」、何文田「瑜一」第1B期，以及元朗「雨後」，帶動當時新盤市場共錄約2,130宗成交。

發展商為求去貨 開價將保持克制

陳永傑認為，雖然辣招已撤，但由於現時一手貨尾量仍有逾2萬伙，屬近20年新高，大量供應有待消化下，發展商為求去貨，開價將保持克制，採取「以量先行」賣樓策略，價錢並非首要考慮目標。至於撤辣後一、二手交投急反彈，陳永傑稱，市民怕遲買更貴，預算案後紛加快入市，中原於3月份所促成的一、二手買賣宗數，較上月同期急升13倍，一、二手各佔40%60%

撤辣之後｜中原陳永傑：一二手交投飆13倍 市民怕遲買更貴加快入市

自從撤辣後，租樓多過買樓情況似乎出現180度轉變，市場信心回升下，買樓入市比例顯著上升。(鍾式明攝)

租樓多過買樓現象 撤辣後現180度轉變

面對近年樓市疲弱，不少人都會選擇租樓多過買樓，平均每10個人，有7個人選擇租樓。但自從撤辣後，情況似乎出現180度轉變，市場信心回升下，買樓入市比例顯著上升。

Ad Block

以中原住宅部3月簽成的一、二手住宅買賣及租務成交作統計，買賣佔比升至71%，租務回落至29%；相比2月同期，租務比例高達80%，買賣僅20%。據中原地產統計，2021年樓市高峯期，一、二手市場買賣比例高達52%，多過租務，但20222023年跌至35%32%

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受