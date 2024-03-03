撤辣之後｜首個開賣全新盤！Belgravia Place首批138伙即日沽清｜長沙灣新盤

樓市全面撤辣後首個開售全新盤、恒基地產(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第1期今日(3日)首輪開賣138伙，早上10時於尖沙咀美麗華廣場的展銷廳進行銷售，即場抽籤決定揀樓次序，大批準買家於早上9時多已抵達售樓處外排隊等候，現場情況人山人海，氣氛熾熱。發展商指，截至下午約3時半，全數單位已獲認購，是繼去年8月油塘「親海駅II」後再有全新盤能夠錄得首輪沽清的成績。 恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首輪銷售中，以年輕買家為主，當中一房單位吸引不少由租轉買客人認購。A組時段(即大手買家時段)合共售出67伙，涉及43組買家，最大手買家連購4伙。他透露，最快今日或明日(4日)加推新價單及銷售安排，加推單位數目與首輪銷售伙數相若，有機會周四(7日)或周五(8日)進行次輪銷售。 林達民稱，成交價最高單位為1B座26樓9室，實用面積457方呎，三房間隔，成交價約785.74萬元；而成交呎價最高單位為1A座27樓2室，實用面積351方呎，兩房間隔，成交呎價約18,028元。他指，不少買家於《財政預算案》前已計劃入市，現階段落實入市，撤辣有助買家加強信心，認為「樓市氣氛最壞時間已過」，對市場屬好事。

買家趙小姐：擲「4球」買一房上車 撤辣對後市前景信心增強 買家趙小姐表示，是次斥資約400萬元購入一房單位「上車」，認為「價錢平」，亦希望住近家人，很開心可以入市。她透露，本身已計劃入市約5至6年，由於樓價持續高企，故一直觀望。有見樓價回落至合理水平，撤辣後對樓市前景信心增強，料會有更多人入市，成交量增加。 買家張先生：斥734萬買三房 由租轉買 看中校網入市 本身居於葵涌區、從事教育工作的買家張先生稱，是次斥資約734萬元購入1伙三房一套單位自住，屬首次置業，認為價錢合理，直言「覺得係時機入市」。他透露，現時正在租樓，主要受校網吸引而購入單位，撤辣前已決定入市，實際「幫助不大」。對於未來樓市走勢，他笑言「後市唔識睇，都無得驚頂硬上」。 「Belgravia Place」第1期首輪銷售單位包括5伙開放式、35伙一房、74伙兩房及24伙三房，實用面積介乎199至457方呎，扣除最高折扣10%，單位折實售價由316.8萬至752.3萬元，折實呎價介乎14,838元至17,359元，折實平均呎價約15,888元。首輪銷售分為A組及B組時段， A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。項目首輪銷售最終接獲逾4,330票，超額認購逾30倍。