撤辣掀業主蝕讓掟貨潮 第一城兩房2年帳輸154萬

樓市全面撤辣，二手交投顯著加快，惟不少業主仍要損手離場，涵蓋居屋及藍籌屋苑。

其中沙田第一城本月暫錄7宗成交，最新連錄2宗蝕讓個案。中原黎宗文指，屋苑40座中層F室兩房，實用面積284方呎。原開價420萬元，最後反價2萬元，至422萬元易手，呎價14,859元。不過，原業主於2022年以576萬元入市，持貨2年轉手帳面虧損154萬元或26.7%。

中原伍錦基表示，屋苑8座中層H室兩房，實用面積327方呎。去年8月以550萬元放盤，最後累減4口價共112萬元，至438萬元沽出，呎價13,395元。原業主於2016年以457萬元入市，持貨8年轉手帳面損失19萬元或4.2%。