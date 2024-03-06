星凱·堤岸擬修訂銷安 加碼至百伙周日發售 即睇三房示位(有片)｜火炭新盤

現樓新盤銷情理想，中洲置業旗下火炭「星凱·堤岸」今日(6日)公布最新部署，營銷策劃總監楊聰永表示，為回應市場需求，原定周五(8日)推售81伙，有見市場反應熱烈，將於日內修訂銷售安排，增加推售伙數至約100伙，並延至本周日(10日)發售。

楊聰永指，隨著餘貨減少，將會逐步降低折扣，如「搶佔先機大行動」折扣每賣出50伙，將會減少1%折扣，最低減至售價1%，即變相「加價」，餘下單位有機會提價推售。

全盤累沽 1012 伙 套現逾 105 億

楊聰永稱，項目於過去周日(3日)發售93伙，累沽82伙，套現約9億元，平均成交呎價約17,000元；當中約六成半買家屬非永居居民，亦錄得1組本地買家斥資約2,783.4萬元購入3伙兩房單位。他續稱，項目睇樓量亦較《財政預算案》公布前增加約6倍。全盤開售迄今累沽1,012伙，套現超過105億元。