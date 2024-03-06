熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 奧斯卡2024 金價 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-03-06 16:28:22

星凱·堤岸擬修訂銷安 加碼至百伙周日發售 即睇三房示位(有片)｜火炭新盤

分享：
星凱·堤岸修訂銷安 加碼至百伙周日發售｜火炭新盤

中洲置業營銷策劃總監楊聰永(左)指，將增加推售伙數至約100伙，並延至本周日(10日)發售。(林靄怡攝)

現樓新盤銷情理想，中洲置業旗下火炭「星凱·堤岸」今日(6)公布最新部署，營銷策劃總監楊聰永表示，為回應市場需求，原定周五(8)推售81伙，有見市場反應熱烈，將於日內修訂銷售安排，增加推售伙數至約100伙，並延至本周日(10)發售。

楊聰永指，隨著餘貨減少，將會逐步降低折扣，如「搶佔先機大行動」折扣每賣出50伙，將會減少1%折扣，最低減至售價1%，即變相「加價」，餘下單位有機會提價推售。

全盤累沽1012 套現逾105

楊聰永稱，項目於過去周日(3)發售93伙，累沽82伙，套現約9億元，平均成交呎價約17,000元；當中約六成半買家屬非永居居民，亦錄得1組本地買家斥資約2,783.4萬元購入3伙兩房單位。他續稱，項目睇樓量亦較《財政預算案》公布前增加約6倍。全盤開售迄今累沽1,012伙，套現超過105億元。

今日開放三房示範單位

發展商今日開放項目2個三房示範單位，已開放予公眾參觀，包括第548樓及49樓的D室，分別為交樓標準及連裝修示範單位，實用面積676方呎，外望城門河及部分馬場景。

「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等。

即睇火炭新盤星凱．堤岸最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受