會德豐日出康城第12A期命名「SEASONS PLACE」 提供650伙 主打一房及兩房｜新盤登場

「SEASONS PLACE」提供650伙，戶型涵蓋一房至三房，亦設平台及頂層特色單位。(鍾式明攝)

會德豐地產與港鐵(012)合作項目日出康城第12A期今日(5日)正式命名「SEASONS PLACE」，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目提供650伙，戶型涵蓋一房至三房，亦設平台及頂層特色單位，主打一房及兩房，吸引年輕家庭客及首置客。至於日出康城第12期全期分3期發展，共涉1,985伙。

黃光耀稱，項目已取得預售樓花同意書，正積極籌備售樓說明書及示範單位，短期內將展開一系列軟銷活動，並盡快推售。至於項目定價，他指撤辣後市場交投旺，發展商亦會加快推盤，令市場氣氛維持，而價格不是首要考慮因素，將以貼市價推貨，主要目標為促進成交。