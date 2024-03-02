樓市撤辣｜10大屋苑成交量曾達1.8萬宗 嘉湖最癲一年幾多宗？

實施超過十年的樓市辣稅終完成歷史任務，上月28日起全面撤銷。回顧本港樓市在辣招打壓下，住宅物業交投量不斷萎縮，中原地產統計的10大屋苑，成交量更由辣招前超過1萬宗，減少至去年僅2,000多宗，與1997年近2萬宗相比，更大跌近九成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港經濟復甦緩慢，加上在辣招影響下，樓市交投持續低迷，去年整體物業註冊宗數僅58,035宗，為1996年有紀錄以來的歷史新低，逼使政府全面撤辣救市。

在樓市未有任何辣招前，本港二手樓交投暢旺。根據中原樓市大數據，10大屋苑於2010年全年多達10,898宗成交，1997年更創下18,311宗歷史新高，至2003年沙士及2008年金融海嘯也分別錄4,223及6,624宗。不過，受加息影響，近年市民置業意欲跌至谷底，10大屋苑去年成交量只有2,396宗，屬史上最少，與1997年高峰期跌近九成，宗數計相差15,915宗。