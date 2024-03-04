政府公布撤辣後，買家入市信心大為提升。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區3月暫錄約14宗二手成交，其中大圍名城佔約3宗，屋苑最新錄3期盛世5座中層NC室易手，單位實用面積1,042方呎，屬四房連套房間隔，原本開價約1,650萬元，日前議價後以1,560萬元沽出，平均實用呎價14,971元。據了解，新買家為用家，原業主則於2011年以1,153萬元購入上址單位，持貨13年，現轉手帳面大幅獲利約407萬元離場，期內升值約35.3%。
即睇大圍名城放盤(HOUSE730)
沙田大圍區本月暫錄約14宗 名城3期四房1560萬沽 升值4球｜二手樓成交
政府公布撤辣後，買家入市信心大為提升。中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區3月暫錄約14宗二手成交，其中大圍名城佔約3宗，屋苑最新錄3期盛世5座中層NC室易手，單位實用面積1,042方呎，屬四房連套房間隔，原本開價約1,650萬元，日前議價後以1,560萬元沽出，平均實用呎價14,971元。據了解，新買家為用家，原業主則於2011年以1,153萬元購入上址單位，持貨13年，現轉手帳面大幅獲利約407萬元離場，期內升值約35.3%。