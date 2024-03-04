泰峯提供807伙 兩房佔逾五成 最大特色戶3415呎設泳池｜新盤樓書

王惠貞(右)表示，「泰峯」單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由235至3,415方呎。

由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目「泰峯」周一(4日)正式上載售樓說明書，提供807伙，單位戶型涵蓋開放式至五房間隔，實用面積由235至3,415方呎。集團董事總經理王惠貞表示，項目展銷廳工程進展順利，計劃短期開放參觀，銷售部署如箭在弦，項目預計關鍵日期為2025年6月底。

據樓書顯示，項目由第1座及第2座樓高40層的住宅大樓組成，各座細分為相連A、B兩翼。第1A及1B標準樓層每層設14伙，及6部升降機；第2A及2B標準樓層每層設14伙，及5部升降機。另外，項目基座設有3層商業樓面，王惠貞透露，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積。