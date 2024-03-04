泰峯提供807伙 兩房佔逾五成 最大特色戶3415呎設泳池｜新盤樓書

由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目「泰峯」周一(4日)正式上載售樓說明書，提供807伙，單位戶型涵蓋開放式至五房間隔，實用面積由235至3,415方呎。集團董事總經理王惠貞表示，項目展銷廳工程進展順利，計劃短期開放參觀，銷售部署如箭在弦，項目預計關鍵日期為2025年6月底。
據樓書顯示，項目由第1座及第2座樓高40層的住宅大樓組成，各座細分為相連A、B兩翼。第1A及1B標準樓層每層設14伙，及6部升降機；第2A及2B標準樓層每層設14伙，及5部升降機。另外，項目基座設有3層商業樓面，王惠貞透露，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積。
開放式由273方呎起
戶型分布方面，標準單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎273至774方呎，其中兩房421伙最多，佔單位總數約52.2%，實用面積介乎428至671方呎；一房涉173伙，實用面積336至379方呎；三房提供103伙，實用面積560至774方呎，亦設64伙開放式，實用面積273至287方呎；另有46伙特色戶，實用面積由235至3,415方呎，連天台面積由629至1,258方呎，平台面積由20至236方呎。
全盤面積最細單位為2B座5樓F室，開放式間隔，實用面積235方呎，連81方呎平台；面積最大則為2A座41至42樓A-DP室，屬頂層複式戶，五房間隔，實用面積3,415方呎，連200方呎平台及1,258方呎天台，另設私人游泳池。
「泰峯」停車場設於地庫1樓及2樓，共提供94個住宅停車位。至於交通，王惠貞表示，項目步行約數分鐘即達港鐵彩虹站，驅車約5分鐘直達觀塘。