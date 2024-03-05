泰峯最快日內開價 示範單位率先睇(有片)｜九龍灣新盤

市區新盤銷售部署進入最後直路，由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」周二(5日)率先開放4個示範單位予傳媒參觀，涉及1個經改動及3個無改動示範單位，戶型為一房及兩房。王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目將於未來一至兩天內公布首張價單，會以市價推售。
王惠貞指，「泰峯」作為集團在港首個房地產發展項目，項目建築設計簡約，建築師旨在將悠閒自在氣息，注入現代美學設計，特意選用超白玻璃打造物業外牆，超白玻璃相比一般透明玻璃更顯明溢清澈，不但提高建築物通透度，引入大量天然光，同時又把東九龍與維港美景，以及室外的都會氣息與綠意引進室內，與整體建築設計完美融合，演繹出社區的獨有活力。
新世界發展(017)作為該盤的策略性合作夥伴，Vertical Journey Ltd (新世界發展附屬子公司)總監黃浩賢指，政府為樓市全面撤辣後，帶動市場氣氛，撤辣後短短6日一手市場已錄得約700宗成交，估計交投會持續活躍，故「泰峯」銷售步伐亦全速推進。
王新興集團銷售總監陳芷湄稱，「泰峯」自啟動儀式以來，市場反應正面，透過地產代理接獲的查詢不絕，售樓說明書經已上載，示範單位及展銷廳最快周末開放予公眾參觀。當中經改動示範單位以1B座19樓F室為藍本搭建，實用面積468方呎，另設面積22方呎露台及16方呎工作平台，層與層之間高度達3.15米，空間感充足。單位不但可享內園美景，且更可享鄰近一帶青蔥翠巒及球場三重景致。經改動示範單位以簡約雅致為主調，以淡雅奶油白色配搭淺木色系設計，又以簡潔線條配襯柔和燈光。單位以開放式廚房設計，設計團隊更巧妙地融合開放式廚房之櫥櫃與餐枱，並配合特製輕元素設計傢俬及裝飾燈。
⇊即睇「泰峯」4個示範單位⇊
「泰峯」提供807伙，實用面積介乎235至3,415方呎，戶型涵蓋開放式至五房間隔，主打兩房佔421伙。項目共提供94個住宅停車位，基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積；預計關鍵日期為2025年6月底。